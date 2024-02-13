У парка Гагарина разрешили вырубить 41 дерево

Стоимость компенсационного озеленения — порядка 1,8 млн рублей. Оно должно быть выполнено на том же участке. Согласно проекту, высадить планируют 37 деревьев и один кустарник с «соблюдением принципа равноценной компенсационной посадки по группам декоративности». На участке должны появиться четыре сербских ели, пять сосен, 28 ягодных тисов и один куст сирени. Также должен быть обустроен газон. Рекомендуемый срок выполнения компенсационного озеленения — до 1 октября 2024 года, но не позднее срока окончания строительства.