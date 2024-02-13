Стало известно, какие предметы выбрали выпускники Кубани для ЕГЭ

Самым массовым экзаменом остается русский язык, который планируют сдавать почти 25 тысяч выпускников. Математику базового уровня выбрали 12,6 тысяч учащихся, а профильную математику — более 11,8 тысяч старшеклассников. Обществознание также пользуется популярностью — его сдадут 11 тысяч выпускников.
Отмечается положительная тенденция: у школьников региона растет интерес к биологии, информатике и химии. Ожидается, что значительное количество выпускников выберут медицинскую сферу — врачи, медсестры и фельдшеры очень востребованы на Кубани. В свою очередь, в крае планируется ежегодное увеличение приема в медицинские колледжи на 30%. В текущем году также планируется увеличение числа целевых мест в Кубанском медицинском университете.