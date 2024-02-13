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Стало известно, какие предметы выбрали выпускники Кубани для ЕГЭ

В 2024 году более 26 тысяч выпускников Кубани планируют сдавать ЕГЭ. Об этом сообщила заместитель главы региона Анна Минькова.

Самым массовым экзаменом остается русский язык, который планируют сдавать почти 25 тысяч выпускников. Математику базового уровня выбрали 12,6 тысяч учащихся, а профильную математику — более 11,8 тысяч старшеклассников. Обществознание также пользуется популярностью — его сдадут 11 тысяч выпускников.

Отмечается положительная тенденция: у школьников региона растет интерес к биологии, информатике и химии. Ожидается, что значительное количество выпускников выберут медицинскую сферу — врачи, медсестры и фельдшеры очень востребованы на Кубани. В свою очередь, в крае планируется ежегодное увеличение приема в медицинские колледжи на 30%. В текущем году также планируется увеличение числа целевых мест в Кубанском медицинском университете.

образование