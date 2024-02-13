Стало известно, какие предметы выбрали выпускники Кубани для ЕГЭ

Отмечается положительная тенденция: у школьников региона растет интерес к биологии, информатике и химии. Ожидается, что значительное количество выпускников выберут медицинскую сферу — врачи, медсестры и фельдшеры очень востребованы на Кубани. В свою очередь, в крае планируется ежегодное увеличение приема в медицинские колледжи на 30%. В текущем году также планируется увеличение числа целевых мест в Кубанском медицинском университете.