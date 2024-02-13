В Екатеринбурге отменили концерт Лолиты Милявской

Концерт певицы Лолиты Милявской отменили в Екатеринбурге. Исполнительница хитов «На Титанике» и «Север» должна была выступить в уральской столице 21 марта в МТС Live Холл. Ранее ее выступление, запланированное на 19 марта, также отменили в Перми.
— У нас тоже отмена, — подтвердили «КП-Екатеринбург» информацию в ЭКСПО.
Напомним, массовые отмены концертов начались у артистов, посетивших «голую» вечеринку Анастасии Ивлеевой, которая проходила 21 декабря в клубе Mutabor. По задумке, гости должны были соблюдать дресс-код Almost Naked (почти без одежды). После того как фото и видео распространились в Сети, Анастасию Ивлееву и участников вечеринки обвинили в развращении молодежи.
В результате под санкции попали: Филипп Киркоров, Лолита, Дима Билан, Ксения Собчак и сама Ивлеева, Анна Asti и другие знаменитости. Уральского рэпера Vaсio арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей после того, как он заявился на мероприятие, надев носок на причинное место.
Ранее в Екатеринбурге отменили концерт Анны Asti. Исполнительница хитов «Царица» и «По барам» должна была выступить на закрытом мероприятии в «Сима-ленде».
Напомним, в последний раз Лолита выступала в Екатеринбурге 8 марта 2023 года. Тогда она впервые высказалась о сбежавших из России артистах. «Кроме меня и Лепса никого не осталось», — заявила она со сцены.