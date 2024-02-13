В Екатеринбурге отменили концерт Лолиты Милявской

В результате под санкции попали: Филипп Киркоров, Лолита, Дима Билан, Ксения Собчак и сама Ивлеева, Анна Asti и другие знаменитости. Уральского рэпера Vaсio арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей после того, как он заявился на мероприятие, надев носок на причинное место.