Мэр Бодайбо отсудил компенсацию у местного жителя за оскорбление в соцсетях

Мэр Бодайбо и района Евгений Юмашев выиграл судебный процесс у местного жителя. Глава города подал иск с требованием возместить компенсацию морального вреда за оскорбление на его странице в соцсетях. По решению суда, мужчина должен уплатить 50 тысяч рублей и возместить судебные расходы в 62 тысячи рублей. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на страницу администрации города и района в соцсети «ВКонтакте» (12+).