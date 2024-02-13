Мэр Бодайбо отсудил компенсацию у местного жителя за оскорбление в соцсетях

Мэр Бодайбо и района Евгений Юмашев выиграл судебный процесс у местного жителя. Глава города подал иск с требованием возместить компенсацию морального вреда за оскорбление на его странице в соцсетях. По решению суда, мужчина должен уплатить 50 тысяч рублей и возместить судебные расходы в 62 тысячи рублей. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на страницу администрации города и района в соцсети «ВКонтакте» (12+).
Как отмечают власти, местный житель оставил комментарий на публикацию, который не соответствовал действительности и порочил честь, деловую репутацию Евгения Юмашева. При этом комментарий был доступен всем участникам сообщества и другим пользователям «ВКонтакте».
«По закону оскорбление — это унижение чести и достоинства человека в неприличной форме. И для закона неважно, как именно унизили человека: при личной встрече, во время публичного выступления или в комментариях», — сообщается на странице администрации в соцсети.
Власти подчеркнули, что если у слов или действий есть цель именно унизить честь и достоинство, то это уже оскорбление.