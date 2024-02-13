Переезд на юг: Сочи, Краснодар и Анапа стали самыми желанными городами для жизни на пенсии

Россияне обозначили города, в которых хотели бы жить после выхода на пенсию. В список самых желанных попали Сочи, Краснодар и Анапа.
Жители страны, которые хотели бы переехать на пенсии, чаще всего называли города Краснодарского края. При выборе они опирались на климатические условия, близость к морю и привлекательность места.
«Каждый третий россиянин (34%) мечтает о переезде на пенсии в другой город, еще 35% не задумывались над этим вопросом, а 31% место жительства менять не готов», — таким выводом поделилось издание РБК со ссылкой на результаты исследований, которые оказались у журналистов.
Самым желаемым городом для жизни на пенсии стал Сочи, его назвали 26% респондентов. В топ попали также Краснодар — 19%, Анапа — 18%, Минеральные Воды — 15% и Санкт-Петербург — 14%. По 13% голосов набрали Пятигорск и Ессентуки, за переезд в Москву проголосовали 12% опрошенных, Кисловодск назвали 10% россиян, Калининград — 9%.
Выбирая город для комфортного отдыха на пенсии, опрошенные отдавали предпочтение тем местам, где, по их мнению, наиболее комфортный климат. Данный критерий оказался наиболее важным для 66% респондентов. Еще 50% человек отметили важность благоустроенности города. 46% обозначили желанной близость к морю. За спокойный ритм жизни проголосовали 40% жителей страны. Еще 39% говорили о важности инфраструктуры.
Практически каждый второй россиянин (48%) при переезде планирует использовать свои сбережения, 37% готовы расстаться с жильем для покупки недвижимости в другом городе, по 6% респондентов на переезд планируют потратить пенсию или финансы от инвестиций, а еще 4% рассказали о возможности переезда за счет прибыли от бизнеса.
«Исследование провели методом опроса в январе 2024 года среди совершеннолетних россиян во всех федеральных округах России», — сообщается в источнике.
Что же касается размера пенсии, то в среднем работающие россияне обозначили ежемесячные выплаты в размере 47,6 тысяч рублей. При этом мужчины хотят пенсию выше, чем женщины — 48,7 тысяч рублей против 46,7 тысяч.
На размер желаемой пенсии влияет также доход в настоящее время. Те, кто зарабатывает более 100 тысяч рублей в месяц в среднем хотят получать 50,3 тысячи рублей.
Самые высокие запросы у жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Москвичи при выходе на пенсию хотят получать 51,5 тысячу рублей, а петербуржцы — 49 тысяч.