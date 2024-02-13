Переезд на юг: Сочи, Краснодар и Анапа стали самыми желанными городами для жизни на пенсии

Практически каждый второй россиянин (48%) при переезде планирует использовать свои сбережения, 37% готовы расстаться с жильем для покупки недвижимости в другом городе, по 6% респондентов на переезд планируют потратить пенсию или финансы от инвестиций, а еще 4% рассказали о возможности переезда за счет прибыли от бизнеса.