В еде из школьных столовых Красноярского края нашли сальмонеллу и плесень

В школьных столовых Красноярского края нашли сальмонеллу, плесень и множество других нарушений, которые выявили специалисты краевого управления Россельхознадзора за 2023 год.
Всего управление проверило 71 образовательное учреждение края и трёх организаторов питания. Специалисты отобрали 99 проб молочной и мясной продукции. По результатам исследований выяснилось, что 21 проба не соответствует показателям качества и безопасности.
Так, были выявлены признаки фальсификации. В трёх пробах мясной продукции найдены не заявленные в составе ДНК сои и курицы, а одна проба была с сальмонеллой. В 17 пробах нашли плесень, дрожжи, фитостерины и другое.
Специалисты выявили нарушения в работе 58 школьных пищеблоков 58. Среди основных проблем: неправильное хранение продуктов, отсутствие документов и истекший срок годности у продукции.
По результатам проверки к ответственности привлекли 47 должностных лиц, а также трёх организаторов питания. Общая сумма штрафов для учреждений составила 91 тысячу рублей.