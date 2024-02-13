Синоптики уточнили прогноз: в Челябинской области ожидается мороз до −38

Синоптики уточнили прогноз на ближайшие дни — столбики термометров в Челябинской области по ночам могут опуститься до 38 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Так, ночью 14 февраля будет минус 16−21, в горах и низинах — до 26, на юге — до 12 градусов; ночью 15 и 16 февраля ожидается минус 28−33, в горах и низинах — до 38 градусов.
Днем в среду будет минус 12−27, четверг — 22−27, пятницу — 13−18 градусов, при переменной облачности преимущественно без осадков.
В Челябинске ночью 14 февраля ожидается минус 19−21, 15 и 16 февраля — минус 30−32. Днем в среду и пятницу будет минус 15−17, а в четверг — минус 24−26 градусов.
Аномальные морозы прогнозируются на Урале с 15 по 17 февраля.