В Красноярске отреставрируют памятник на могиле декабриста Василия Давыдова

Декабрист Василий Львович Давыдов (1792−1855) прожил в Красноярске последние 16 лет своей жизни. Здесь он основал домашнюю школу для собственных детей и детей своих друзей, которая стала прообразом первой гимназии в нашем городе. Давыдова можно назвать отцом красноярской интеллигенции.