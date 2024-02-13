В Красноярске отреставрируют памятник на могиле декабриста Василия Давыдова

В Красноярске согласовали проектную документацию на проведение работ по сохранению могилы Василия Давыдова, расположенной на Троицком кладбище. Как сообщает краевая Служба по госохране объектов культурного наследия, надмогильный памятник из каррарского белого мрамора сделан по эскизам сына декабриста — Василия Васильевича.
— Сооружение является оригинальным образцом надмогильного памятника XIX века, — добавили специалисты.
Сейчас проект памятника хранится в симферопольском музее.
Декабрист Василий Львович Давыдов (1792−1855) прожил в Красноярске последние 16 лет своей жизни. Здесь он основал домашнюю школу для собственных детей и детей своих друзей, которая стала прообразом первой гимназии в нашем городе. Давыдова можно назвать отцом красноярской интеллигенции.
Могила Василия Давыдова — объект культурного наследия федерального значения.