«Ростов — это самый лучший для меня город»: на Пушкинской открыли памятник Михаилу Жванецкому

«Официанты подавали нам замечательное блюдо, которое называлось “Сковорода”. Принесли огромную сковороду. И в ней было все: мясо, люля-кебабы, бифштексы, нарезанные кусочками. Такого сервиса не было больше ни в одной гостинице Советского Союза. А потом только я узнал, что это было собрано со столов и пережарено. Но черт с ними. Эта еда очень благоухала, и мы сидели в ресторане под звуки оркестра до утра — беседовали», — рассказывал писатель корреспонденту «АиФ».