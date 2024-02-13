«Ростов — это самый лучший для меня город»: на Пушкинской открыли памятник Михаилу Жванецкому

Михаил Жванецкий испытывал особую приязнь к Ростову. В своих выступлениях и интервью он неоднократно выражал любовь к этому городу, отмечая, что для него Ростов занимал особое место, почти как родная Одесса.
«Ростов — это самый лучший для меня город. Самый лучший!» — вспоминал писатель в публикации газеты «Аргументы и факты».
Ростов стал первым городом, где Жванецкий вместе с Романом Карцевым и Виктором Ильченко выступал после своего ухода из театра Аркадия Райкина. Они создали свой Одесский театр миниатюр, который выпустил три программы: «Как пройти на Дерибасовскую», «Встретились и разбежались», «Искренне ваш».
«Нам хотелось самостоятельности. Мы вернулись в Одессу, готовили концертную программу, но началась холера. Нас никто еще не знал. Через холеру мы выбрались из Одессы и приехали в Ростов. И жили в гостинице “Ростов”. Так нас нигде больше не встречали: ночью в ресторане оставался оркестр, чтобы сыграть для нас. Для троих! Музыканты ждали, когда закончатся наши выступления…» — рассказывал сатирик корреспонденту «АиФ».
До концерта в Ростове артисты начинали свой путь с гастролей по области.
«Нас ведь еще никто не знал. И в филармонии неохотно принимали нашу программу. Мы начали гастролировать по Ростовской области — Жирновка, Тацинка, Белая Калитва, что-то еще. Нам говорили: “Концерт не надо”. Администратор возмущался: “Как не надо? Это артисты, которые работали с Райкиным”. “Нет, не надо концерт”, — отвечали они. И даже не открывали дверь клуба. И мы на автобусе ехали в следующее село», — вспоминал Жванецкий в интервью «АиФ».
Однако после показа небольшого сюжета их выступления по центральному телевидению отношение к ним резко изменилось, когда они вернулись в Ростов.
«Мы репетируем концерт в филармонии, и вдруг администраторы ставят в зал дополнительные стулья. Я думал, что произошла какая-то ошибка. Спрашиваю у них: “Чей концерт?” — “Да тут какие-то одесситы приехали”. И вот это был первый успех. И первые аншлаги», — говорил сатирик «АиФ».
У Жванецкого был один анекдотичный случай в донском ресторане. После первого концерта в филармонии Жванецкий, Карцев и Ильченко вернулись в гостиницу «Ростов» и зашли поужинать в тамошний ресторан.
«Официанты подавали нам замечательное блюдо, которое называлось “Сковорода”. Принесли огромную сковороду. И в ней было все: мясо, люля-кебабы, бифштексы, нарезанные кусочками. Такого сервиса не было больше ни в одной гостинице Советского Союза. А потом только я узнал, что это было собрано со столов и пережарено. Но черт с ними. Эта еда очень благоухала, и мы сидели в ресторане под звуки оркестра до утра — беседовали», — рассказывал писатель корреспонденту «АиФ».
Писатель высоко ценил южную публику, считая ее отзывчивой и интеллигентной. Последний раз в донской столице он выступал 31 января 2019 года. В 2020 году выступление Жванецкого было намечено на 3 ноября, однако судьба решила иначе — 6 ноября он ушел из жизни на 87-м году.
«Ростовская публика для меня номер один. Один концерт, второй концерт, и несколько лет… Ростов, Ростов, Ростов — я всегда ставлю в свой гастрольный план», — отмечал писатель.
Мемориал Михаилу Жванецкому изготовил ростовский скульптор Андрей Поляничко, также создавший «Скрипача Моню» и поклонный крест к 100-летию со дня расстрела царской семьи. Памятник был отлит на Литейном заводе братьев Костевых в 2021 году и стал третьим в мире после одесского и московского.