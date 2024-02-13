Завтра в Узбекистане ожидается не по-зимнему теплая погода

Ташкент
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура ночью 5−7 градусов тепла, днем 19−21 градус тепла.
Каракалпакстан и Хорезмская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура ночью 2−7 градусов тепла, днем 15−20 градусов тепла.
Бухарская и Навоийская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура ночью 5−10 градусов тепла, днем 20−25 градусов тепла.
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура ночью 5−10 градусов тепла, днем 19−24 градуса тепла.
Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура ночью 7−12 градусов тепла, днем 20−25 градусов тепла.
Андижанская, Наманганская и Ферганская области
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5−10 м/с. Температура ночью 0−5 градусов тепла, днем 13−18 градусов тепла.
Горные районы
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура ночью 0−5 градусов тепла, днем 8−13 градусов тепла.