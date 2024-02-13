Завтра в Узбекистане ожидается не по-зимнему теплая погода

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. 14 февраля в некоторых регионах Узбекистана температура воздуха повысится до 25 градусов тепла, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на Узгидромет.