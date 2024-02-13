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Завтра в Узбекистане ожидается не по-зимнему теплая погода

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. 14 февраля в некоторых регионах Узбекистана температура воздуха повысится до 25 градусов тепла, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на Узгидромет.
Сейчас в Ричмонде: +7° 7 м/с 93% 740 мм рт. ст. +9°
Источник: Podrobno.uz

Ташкент

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура ночью 5−7 градусов тепла, днем 19−21 градус тепла.

Каракалпакстан и Хорезмская области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура ночью 2−7 градусов тепла, днем 15−20 градусов тепла.

Бухарская и Навоийская области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура ночью 5−10 градусов тепла, днем 20−25 градусов тепла.

Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура ночью 5−10 градусов тепла, днем 19−24 градуса тепла.

Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура ночью 7−12 градусов тепла, днем 20−25 градусов тепла.

Андижанская, Наманганская и Ферганская области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5−10 м/с. Температура ночью 0−5 градусов тепла, днем 13−18 градусов тепла.

Горные районы

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура ночью 0−5 градусов тепла, днем 8−13 градусов тепла.