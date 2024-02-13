У чиновника из Кузбасса изъяли в доход государства 4 машины и 4 квартиры

По данным прокуратуры Кузбасса, у чиновника из Ижморки по решению суда в доход государства обратили 4 машины и 4 квартиры. Суд рассматривал дело в отношении начальника территориального отдела по Ижморскому лесничеству Департамента лесного комплекса Кузбасса.
Выяснилось, что в 2018—2019 годах чиновник и его близкие родственники купили 4 квартиры и 4 автомобиля на общую сумму 16 млн рублей. Но в ходе прокурорской проверки они не смогли подтвердить законность происхождения этих денег.
В итоге суд удовлетворил исковые требования прокурора и обратил в доход государства указанные объекты имущества, а также деньги, полученные от продажи ещё одного дорогостоящего автомобиля в сумме 3 млн 290 тыс. рублей. Ответчик обжаловал решение суда, но безуспешно.
Начальник лесничества также фигурирует в уголовном деле о банде, которая незаконно вырубила 12,3 кубических метров деревьев и причинила государству 79 млн рублей ущерба.
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