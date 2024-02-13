Свидание в Нижнем Новгороде обойдется почти в пять тысяч рублей

Для определения усредненной стоимости свидания учитывались средний чек в ресторанах на двоих и средняя стоимость букета из семи красных роз. Так, нижегородцам свидание обойдется в 4 743 рубля. При этом на букет уйдет 1669 рублей, а в ресторане пара потратит около 3074 рублей.