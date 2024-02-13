Гибрид двух уток заметили на юге Петербурга

Бёрдвотчер Ирина Комарова несколько дней назад разглядела среди множества крякв селезня шилохвости. Обычно они зимуют в других странах, но иногда остаются в Петербурге. Однако более удивительно то, что эта особь — гибрид двух видов уток. От шилохвости у него размер, рябые бока, длинные перья в хвосте, серо-голубой цвет клюва, а от кряквы — форма головы и её зелёный цвет, белое «ожерелье» на коричневой шее, оранжевые лапы. Необычный самец держится среди большой группы крякв, но порой отплывает подальше.
Это не первая зимовка подобного гибрида в Петербурге. В декабре 2015 года похожего селезня видели в центре города.
«Гибриды среди гусеобразных, к которым относятся и утки, встречаются чаще, чем среди других отрядов. В основном они появляются в неволе. Особи мужского пола обычно определяются легче, чем самки, так как имеют более яркие черты. Причём гибриды не всегда похожи на своих родителей — иногда они могут выглядеть как совсем другой вид», — отмечается в публикации.