Филипп Киркоров выступил в Горловке

«Он приехал к раненым. До последнего не знали, кто будет. Когда уже вышел из машины, поняли, что перед нами Киркоров. <…> Очень порядочный, очень добрый, смелый, сопереживательный, его тронули очень наши раненые, физические страдания», — рассказала она.