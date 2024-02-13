Филипп Киркоров выступил в Горловке

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров выступил перед ранеными в Горловке в ДНР, сообщила РИА Новости главврач городской больницы № 2 Нелли Акуненко.
«Он приехал к раненым. До последнего не знали, кто будет. Когда уже вышел из машины, поняли, что перед нами Киркоров. <…> Очень порядочный, очень добрый, смелый, сопереживательный, его тронули очень наши раненые, физические страдания», — рассказала она.
По словам Акуненко, артист пообещал помочь трем пациентам с протезами.
RT опубликовало фрагмент выступления Киркорова. На видео артист исполняет песню «Снег». Также, по данным местных СМИ, музыкант привез подарки.
В декабре Киркоров поучаствовал в скандальной «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор». Событие вызвало общественный резонанс из-за провокационного поведения некоторых гостей и их полуобнаженных образов. Многие посетители вечеринки, в том числе Киркоров, позже столкнулись с отменой концертов и исключением из новогодних телешоу.
В начале января стало известно, что певец передал гонорар за участие в проекте «Новогодняя Маска» на телеканале НТВ жителям Белгорода, пострадавшим от террористической атаки 30 декабря.