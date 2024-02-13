Планетарий назвал время появления кометы PanSTARRS над Новосибирском 14 февраля

Небесное тело будет не очень ярким, но разглядеть его получше можно с помощью обычного сотового телефона — в планетарии поделились лайфхаком.
Комета начнет сближаться с Землей 14 февраля, а в начале марта подойдет максимально близко. 14 февраля в Новосибирске небесное тело появится на небе в 6 утра. Об этом МК в Новосибирске рассказал сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин.
«Сейчас эта комета летит через созвездие Змееносца и проходит его границы. Это значит, что наблюдать ее можно будет в Новосибирске 14 февраля в предутренние часы, с 6 утра до появления предрассветной зорьки. Она будет находиться на относительно небольшой высоте, близко к горизонту, с юго-востока».
Невооруженным взглядом разглядеть комету, по словам специалиста, будет сложно — она довольно тусклая. Лучше воспользоваться биноклем или телескопом. Если приборов нет, помочь может обычный мобильный телефон.
«Недавно любители рассказали мне хороший лайфхак. Если направить камеру телефона в сторону предполагаемого появления небесного тела и приблизить изображение — на экране оно будет более крупным и отчетливым, можно будет заметить комету. Правда на снимке изображение ночного неба с обычного телефона вряд ли будет хорошим, но на экране комету рассмотреть можно более отчетливо», — поделился советом Олег Кашин.
Также специалист планетария сообщил, что более яркую комету над Новосибирском можно будет наблюдать в октябре. К Земле приблизится комета C/2023 A3, получившая название Цзыцзиньшань — АТЛАС. Ее полет будет хорошо виден в нашем северном полушарии с 12 по 20 октября 2024 года, в основном за счет ее гигантского хвоста.
«Это будет очень яркая и заметная на небе комета. По яркости она сопоставима с такой яркой звездой, как Венера — а это самый яркий после Солнца и Луны объект на небе».
Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирск придет потепление 14 февраля.