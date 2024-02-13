Планетарий назвал время появления кометы PanSTARRS над Новосибирском 14 февраля

«Сейчас эта комета летит через созвездие Змееносца и проходит его границы. Это значит, что наблюдать ее можно будет в Новосибирске 14 февраля в предутренние часы, с 6 утра до появления предрассветной зорьки. Она будет находиться на относительно небольшой высоте, близко к горизонту, с юго-востока».