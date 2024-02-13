В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение по лавиноопасности с 14 по 16 февраля

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение по лавиноопасности. Оно начнет действовать уже завтра, 14 февраля.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, риск схода снежного потока сохранится до пятницы 16 февраля. Исключением станут горы в Сочи. Предупреждение будет касаться участков склонов на высоте от 1 тысячи метров над уровнем моря.



В связи с этим жителям и гостям Кубани напоминают о важности соблюдения мер безопасности. В том числе не следует выходить в горы в периоды ухудшения погоды. Также следует обходить места, где риск схода лавин повышен.



Ранее «НК» писала, что в Гузерипле, а также в горных курортах Адыгеи и Кубани во вторник прогнозируется облачная погода с резкими колебаниями температур. Ночью прогнозируется до −3 градусов по шкале Цельсия, а днем воздух прогреется до +18 градусов тепла.