Все полигоны заполнены: вице-премьер Прикамья Алякринский рассказал об уборке снега в Перми

«В этом году выпало на 30% осадков больше, чем в прошлом. Все снежные полигоны, которые организованы у нас, полностью заполнены. Хотя еще только начало февраля. Январь по осадкам превысил климатическую норму в два раза. На 10 февраля уже выпала месячная норма. У нас вся техника работает. Если бы мы остановились хотя бы на смену, не говоря уж на сутки, то все бы это заметили», — заявил зампред правительства края Андрей Алякринский, отвечая на вопрос депутата Вероники Куликовой.
Лидер эсеров в региональном парламенте попросила оценить эффективность работы этой зимой краевого подрядчика, который отвечает за содержание центрально-планировочного района (ЦПР) Перми. По ее словам, есть разные точки зрения на этот счет, в том числе и такая, что при кратном увеличении финансирования заметного улучшения качества уборки улиц и дорог нет.
«В пиковые ситуации ЦПР чистится не так качественно и оперативно, как хотелось бы, учитывая возросшее финансирование».
Глава краевого минтранса Сергей Вешняков, в свою очередь, сказал, что ситуацию по содержанию дорог в ведомстве считают удовлетворительной. По его словам, в этом году, несмотря на сильные снегопады, нигде не было коллапса: транспорт не останавливался, пешеходы везде могли пройти.
«Другой вопрос — это комфорт передвижения. Здесь, понятно, есть зависимость от погодных условий. Сегодня все вышли с утра, посмотрели на улицы и могло сложиться впечатление, что дорожники в Перми не работают. Но надо отметить, что сегодня утром выпало почти 10 см снега за два часа. На самом деле дорожники работали интенсивно. Пересменка сегодня была задержана. Техника продолжает работать».
Он добавил, что, по отзывам горожан, они в этом году больше довольны качеством уборки снега, чем в прошлом.
«Конечно, есть нарекания. Уже обычная проблема ЦПР — это очистка парковочных карманов. Наши автовладельцы не совсем понимают, как жить в тех или иных условиях. Наверное, человек должен понимать, что если идет снег, то его будут чистить, и весь припаркованный транспорт, к сожалению, затрудняет работы по очистке», — посетовал министр.
Отвечая на вопрос депутатов об уровне укомплектованности краевого подрядчика, вице-премьер Алякринский ответил, что техникой «ДЭС» обеспечен на 100%. А вот работников серьезно не хватает: дефицит составляет 49%.
Глава комитета по инфраструктуре Павел Черепанов отметил, что можно вычищать под метелку каждую улицу и перекресток, но все упирается в вопрос цены. Тогда уже возникает другой вопрос — эффективности использования денег: направлять их только на уборку или еще на строительство дорог. По словам Черепанова, здесь нужен правильный баланс.
«Чтобы все чистить идеально в Перми, то на текущее содержание города нужно добавить еще, наверное, три миллиарда рублей», — подчеркнул Черепанов.
Отметим, что сегодня ночью в Пермском крае прошел сильный снегопад. Причем осадков выпало почти в два раза больше, чем прогнозировалось.
Ранее стало известно, что в Прикамье планируется увеличить цены на теплоэнергию с 1 июля 2024 года. В среднем стоимость повысится на 13,1%.