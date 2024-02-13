Все полигоны заполнены: вице-премьер Прикамья Алякринский рассказал об уборке снега в Перми

«В этом году выпало на 30% осадков больше, чем в прошлом. Все снежные полигоны, которые организованы у нас, полностью заполнены. Хотя еще только начало февраля. Январь по осадкам превысил климатическую норму в два раза. На 10 февраля уже выпала месячная норма. У нас вся техника работает. Если бы мы остановились хотя бы на смену, не говоря уж на сутки, то все бы это заметили», — заявил зампред правительства края Андрей Алякринский, отвечая на вопрос депутата Вероники Куликовой.