Суд обязал «Аэрофлот» доставить пермяков в Пхукет по сверхнизкой цене

Суд обязал компанию «Аэрофлот» доставить пермяков в Пхукет по сверхнизким ценам, сообщает Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Ведомство потребовала признать незаконными действия компании, которая расторгла договор перевозки в одностороннем порядке. Семейная пара купила билеты с большой на сайте и собиралась отправиться в Пхукет, но поездки не случилось: авиакомпания заявила о технической ошибке, из-за которой стоимость билетов оказалась сверхнизкой. После этого их аннулировали, вернув деньги пермякам.
В суде Роспотребнадзор добился того, чтобы на авиакомпанию возложили обязанности по исполнению ранее заключённого договора — то есть перевозке пассажиров по маршруту Екатеринбург — Пхукет без доплаты.
Пока судебный акт не вступил в силу. Решение суда было вынесено 30 января. Уточняется, что его принял Дзержинский районный суд.
Авиакомпания также объяснила отказ в воздушной перевозке. В качестве причины было названо некорректное оформление билетов перевозчиком.
«При данных обстоятельствах законных оснований для одностороннего расторжения перевозчиком заключенных договоров воздушной перевозки не имелось», — подчеркнули в Управлении Роспотребнадзора.