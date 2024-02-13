Суд обязал «Аэрофлот» доставить пермяков в Пхукет по сверхнизкой цене

Ведомство потребовала признать незаконными действия компании, которая расторгла договор перевозки в одностороннем порядке. Семейная пара купила билеты с большой на сайте и собиралась отправиться в Пхукет, но поездки не случилось: авиакомпания заявила о технической ошибке, из-за которой стоимость билетов оказалась сверхнизкой. После этого их аннулировали, вернув деньги пермякам.