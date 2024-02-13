Синоптики рассказали, когда в Воронеже снова пойдет снег

В среду, 14 февраля, в столицу Черноземья вернется снегопад. Ночью пойдет дождь, а в светлое время суток синоптики прогнозируют мокрый снег. Столбики термометров не поднимутся выше отметки 0 градусов. Об этом сообщает актуальный прогноз Воронежского гидрометцентра.
Аналогичная погода будет по всей Воронежской области. На севере региона ожидаются снег и мокрый снег, на юге — мокрый снег и дождь. Синоптики также прогнозируют гололед и гололедицу. Температура воздуха в первой половине дня может достигнуть +4 градусов, а к вечеру опустится до −7 градусов.
Как сообщало РИА «Воронеж», в Воронежской области действует желтый уровень погодной опасности. Предупреждение о гололеде будет действовать минимум до вечера среды, 14 февраля. Гололедицу синоптики прогнозируют вплоть до утра 15 февраля.