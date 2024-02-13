Где тебя не собьют: какой из приморских городов Калининградской области самый безопасный

В самом популярном среди туристов приморском городке произошло 21 ДТП, в которых 20 получили ранения и один человек скончался. Больше всего в Зеленоградске сбивали пешеходов — 11 раз. Трижды водители врезались в препятствия и сталкивались на дорогах. В двух случаях повреждения люди получали при падении в автобусах, ещё в одном ДТП травмировался человек после столкновения авто с животными. Происшествие со смертельным исходом случилось на границе города — со стороны Приморского кольца.