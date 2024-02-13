Где тебя не собьют: какой из приморских городов Калининградской области самый безопасный

В Калининградской области за минувший год случилась почти тысяча ДТП, в которых погибли 59 человек, а 1115 — получили травмы. На основе статистики от ГИБДД «Клопс» выяснил, какие из приморских городов региона самые безопасные и кому стоит быть внимательным в первую очередь. Светлогорск.
За год в Светлогорске произошло 8 ДТП, в которых 8 человек получили травмы. Примечательно, что в 5 случаях сбивали пешеходов, ещё два раза под колёса попадали велосипедисты, в одном происшествии столкнулись автомобили.
Зеленоградск
В самом популярном среди туристов приморском городке произошло 21 ДТП, в которых 20 получили ранения и один человек скончался. Больше всего в Зеленоградске сбивали пешеходов — 11 раз. Трижды водители врезались в препятствия и сталкивались на дорогах. В двух случаях повреждения люди получали при падении в автобусах, ещё в одном ДТП травмировался человек после столкновения авто с животными. Происшествие со смертельным исходом случилось на границе города — со стороны Приморского кольца.
Янтарный
За 2023 год в Янтарном травмировались три человека. Все происшествия произошли на Советской — главной улице посёлка городского типа. Там сбили пешехода и велосипедиста, а ещё в одном ДТП водитель врезался в препятствие.
Пионерский
За минувший год в этом курортном городке случилась лишь одна авария с пострадавшими. На новой трассе до посёлка Зори столкнулись две машины. Травмы получили два человека.
Балтийск
В самом западном городе — Балтийске — в авариях пострадали 19 человек. 4 ДТП случились на Железнодорожной, в которых травмировались 6 человек. В этом городе самое частое происшествие — столкновение машин (6 происшествий). Ещё 4 случая, когда автомобили врезались во что-то. Пешеходов сбивали 4 раза.
Куршская коса
На трассе, которая проходит вдоль нацпарка, случилось три аварии: одно столкновение и два наезда на пешеходов.