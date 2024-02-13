В Башкирии за долги по капремонту изъяли автомобиль, жилье и участок земли

Увеличение взыскиваемости своевременно неоплаченных взносов на капитальный ремонт — результат тесного взаимодействия УФССП по РБ и Фонда капитального ремонта. Судебные приставы рекомендуют гражданам заранее проверять наличие (отсутствие) задолженности и своевременно её оплачивать. Сделать это можно посредством сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления — r02.fssprus.ru/.