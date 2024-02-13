В Башкирии за долги по капремонту изъяли автомобиль, жилье и участок земли

Судебные приставы Бижбулякского межрайсуда взыскали земельный участок за образовавшуюся задолженность по взносам на капитальный ремонт.
В качестве мер принудительного характера сотрудники службы судебных приставов по Республике Башкортостан Агидельское городское ОСП вынесли постановление об обращении взыскания на денежные средства должников и арестовали выявленный автомобиль марки «Лифан».
Необходимо отметить, даже самый маленький долг необходимо оплатить, поскольку вместе с просрочкой и исполнительским сбором он может вырасти в разы.
Увеличение взыскиваемости своевременно неоплаченных взносов на капитальный ремонт — результат тесного взаимодействия УФССП по РБ и Фонда капитального ремонта. Судебные приставы рекомендуют гражданам заранее проверять наличие (отсутствие) задолженности и своевременно её оплачивать. Сделать это можно посредством сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления — r02.fssprus.ru/.
Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии капремонт крыш, водо- и электроснабжения обойдется в 2 млрд рублей.