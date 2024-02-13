В Москве проведут реабилитацию 20 водоемов

Он отметил, что с 2011 года специалисты провели реабилитацию 138 водоемов, 39 из них благоустроили в прошлом году. Среди них: Верхний и Нижний Бехтеревские (Корнеевские) пруды, Алтуфьевский пруд, пруды Лефортовского, Лианозовского и Покровского парков, пруды-регуляторы № 3 и № 4 реки Битцы, русловые участки речек Сетунь, Раменка, Нищенка, Городня.
«В планах на этот год — реабилитация 20 водных объектов, включая 2-й Николо-Хованский пруд, Оленьи пруды, пруд на Черноморском бульваре, пруд Быково Болото и других», — написал Собянин в своем Telegram-канале.