Воронежцам назвали номера, куда можно пожаловаться на водителей маршруток

Управление транспорта администрации Воронежа подготовило номера телефонов, куда жители города могут пожаловаться на хамское поведение водителей общественного транспорта, сообщить о нарушениях водителями ПДД и игнорировании остановок. Во время звонка необходимо будет указать бортовой или госномер транспортного средства, время и место инцидента. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа во вторник, 13 февраля.
В круглосуточном режиме принимаются обращения по номеру Единого оператора городских пассажирских перевозок: 260 51 23. Перерывы запланированы с 12:00 до 13:00, а также с 00:00 до 1:00. В вечерние часы возможна запись жалоб автоответчиком.
Звонки также принимаются с 9:00 до 18:00 (перерыв — с 13:00 до 13:45) по телефонам управления транспорта:
- 228 35 22;
- 228 33 64;
- 228 30 23.
О том, что в столице Черноземья заработает горячая линия для жалоб на водителей маршруток, РИА «Воронеж» сообщало накануне. Мэр Воронежа также поручил реагировать на каждый заявленный случай.
Ранее стало известно, что до конца 2024 года в Воронеж будут поставлены более 250 автобусов среднего и большого класса. Для муниципального перевозчика рассматривается возможность приобретения подвижного состава за счет средств регионального правительства. Частные перевозчики включены в заявку на участие в федеральной программе.