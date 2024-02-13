Воронежцам назвали номера, куда можно пожаловаться на водителей маршруток

Управление транспорта администрации Воронежа подготовило номера телефонов, куда жители города могут пожаловаться на хамское поведение водителей общественного транспорта, сообщить о нарушениях водителями ПДД и игнорировании остановок. Во время звонка необходимо будет указать бортовой или госномер транспортного средства, время и место инцидента. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа во вторник, 13 февраля.