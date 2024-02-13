Теперь точно не порноактриса: на скандальный баннер с Сашей Грей в образе Снегурочки поместили другую девушку

Тем временем, фотографии с Сашей Грей успели облететь множество пабликов и СМИ. Вероятно, поэтому глава района и вызвал на разговор начальника муниципального управления культуры. Получить комментарий от них до сих пор не удалось. Однако благодаря вирусной фотографии, гораздо больше людей теперь знают про спартакиаду «Уральская метелица — 2024», для которой и был заготовлен баннер. Что сделают с автором стенда после такой выходки, непонятно.