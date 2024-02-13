Теперь точно не порноактриса: на скандальный баннер с Сашей Грей в образе Снегурочки поместили другую девушку

В селе Агаповка Челябинской области исправили ляп со Снегурочкой. Часть баннера, где было лицо американской порноактрисы Саши Грей, демонтировали еще утром. С дырой стенд простоял всего несколько часов, потом на это место установили новую часть «картины».
Местные жители говорят, что теперь на стенде красуется местная девушка. Именно об этом и просили ранее в комментариях. Но кто именно изображен на скандальной конструкции, пока неизвестно. Мы попытались найти первоисточник фотографии, лицо принадлежит явно не медийной персоне. И уж точно не из фильмов для взрослых.
Тем временем, фотографии с Сашей Грей успели облететь множество пабликов и СМИ. Вероятно, поэтому глава района и вызвал на разговор начальника муниципального управления культуры. Получить комментарий от них до сих пор не удалось. Однако благодаря вирусной фотографии, гораздо больше людей теперь знают про спартакиаду «Уральская метелица — 2024», для которой и был заготовлен баннер. Что сделают с автором стенда после такой выходки, непонятно.
Напомним, для проведения сельской зимней спартакиаде в селе Агаповка установили стенд со снегурочкой. Вот только на роль красавицы выбрали американскую порноактрису Сашу Грей. Жители села легко узнали женщину, ведь это снимок с ее фотосессии.