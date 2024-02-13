Екатеринбург заполонили огромные валентинки перед 14 февраля

Екатеринбург заполонили огромные валентинки. Гигантские сердца с посланиями появились на нескольких локация города. Об этом сообщили в пресс-службе паблик-арт-программы «ЧО».
На сердцах написаны различные послания и признания в любви. На валентинках красуются такие надписи как: «Я не только собой интересуюсь, но и вами», «Я встречал пять поездов, и на пятом она приехала», «Антислезы 1000%» и другие. Акция создана совместно с фондом «Антон тут рядом», который работает с людьми с аутизмом. Именно они являются авторами забавных надписей.
— Эти валентинки — способ сказать близким важные слова и возможность поддержать людей с аутизмом. Именную цифровую версию понравившейся работы можно купить, — пояснили организаторы.
Всего валентинки появились в 30 городах России в преддверии праздника — Дня святого Валентина. В Екатеринбурге сердца можно увидеть на 12 локациях.