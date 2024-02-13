Объявлена операция «Первоцвет»: жителей Краснодарского края призвали не собирать подснежники и цикламены

В Краснодарском крае период с конца зимы до начала весны ежегодно радует жителей и гостей региона первоцветами. Большинство из этих растений внесены в Красную книгу и находятся под охраной. Несмотря на запрет, браконьеры и предприниматели продолжают незаконно собирать и продавать их.



В связи с этим минприроды Краснодарского края организовало рейды по пресечению браконьерства и незаконной продажи первоцветов. Под защитой регионального ведомства находятся подснежник Воронова, зимовник, цикламен Кавказский, белоцветник летний и другие растения.



«Мы проводим комплекс мероприятий “Первоцветы”, направленные на пресечение браконьерской деятельности и незаконной торговли краснокнижными видам», — рассказали в пресс-службе минприроды Краснодарского края.



В ведомстве также напомнили, что сбор и продажа краснокнижных первоцветов является нарушением ФЗ № 7 «Об охране окружающей среды». За такие действия нарушители могут быть привлечены к ответственности по статье 8.35 КоАП РФ. Штрафы за сбор и уничтожение первоцветов составляют от 1,5 до 5 тысяч рублей для обычных граждан и от 15 тысяч до 1 миллиона рублей для юридических лиц.



Ранее «Новая Кубань» писала, что в Краснодаре в парке Галицкого распустились первоцветы. На газонах начали появляться цветущие крокусы.