В Самарском зоопарке ласковая тигрица показала, как нужно отдыхать

Судя по опубликованному видео, ласковая тигрица нежится под пристальным вниманием сотрудников. Хищники решили отдохнуть февральским утром. Не смотря на лежащий снег, тигры с удовольствием крутятся на полу и демонстрируют хорошее настроение. В лапах игривая Кассандра держит палочку.