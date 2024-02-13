В Самарском зоопарке ласковая тигрица показала, как нужно отдыхать

В Самаре сотрудники городского зоопарка показали тигрицу Кассандру и аристократичного тигра Кактуса. Хищники показали, как нужно отдыхать по утрам.
Судя по опубликованному видео, ласковая тигрица нежится под пристальным вниманием сотрудников. Хищники решили отдохнуть февральским утром. Не смотря на лежащий снег, тигры с удовольствием крутятся на полу и демонстрируют хорошее настроение. В лапах игривая Кассандра держит палочку.
Напомним, в областной столице местным жителям показали, как подрос львенок Алтай. Котенок уже бегает по клетке.