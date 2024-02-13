Жители рассказали, какие дороги в Самаре стоит продлить в первую очередь

В Самаре уже много лет обсуждают продление ряда улиц. Это и Авроры, и XXII Партсъезда, и др. По нескольким объектам дело уже сдвинулось с мертвой точки. «КП-Самара» решила узнать у своих читателей в телеграм-канале, какие дороги, по их мнению, стоит продлить в первую очередь.
Первое место разделили два объекта. Это магистраль «Центральная», которая набрала 47% голосов. Дорогу планируют сделать в два этапа: от Ракитовского шоссе до Обводной дороги Самары и прокладка новой проезжей части по проспекту Карла Маркса от проспекта Кирова до Ракитовского шоссе. Первый этап уже стартовал. Еще 47% опрошенных самарцев выбрали вариант «Продление улицы Авроры до улицы Ново-Садовой».
На третье место самарцы определили вариант с преображением улицы Ново-Вокзальной. Речь идет об участке от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой. Горожане уже давно ждут, когда там сделают еще одну полноценную полосу. За этот вариант проголосовали 44% опрошенных.
Были у горожан и свои варианты ответов. К примеру, один из них касается обустройства дороги на улице XXII Партсъезда от улицы Ставропольской до проспекта Карла Маркса.