Жители рассказали, какие дороги в Самаре стоит продлить в первую очередь

В Самаре уже много лет обсуждают продление ряда улиц. Это и Авроры, и XXII Партсъезда, и др. По нескольким объектам дело уже сдвинулось с мертвой точки. «КП-Самара» решила узнать у своих читателей в телеграм-канале, какие дороги, по их мнению, стоит продлить в первую очередь.