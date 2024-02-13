Не подарок, а гадость: какие презенты портят жизнь и отравляют отношения

В Новосибирске в 2007 году кошка по кличке Люся проглотила обручальное кольцо хозяйки, пока та отрывалась в клубе. Пропажу обнаружил супруг дамы, когда вернулся из командировки. Женщина в ужасе подумала, что кольцо украл парень из клуба, к которому она уехала ночевать, и покаялась во всем мужу. Разразился скандал, но тут Люся переключила внимание кричащих супругов на себя. Кошка носилась по квартире и кашляла. В ветклинике на рентгене в ее желудке обнаружили кольцо. Украшение вытащили, а супруги, пока хирурги оперировали кошку, успели помириться.