Не подарок, а гадость: какие презенты портят жизнь и отравляют отношения

Новогодние праздники с выполнением миссии Деда Мороза, который закупает гостинцы под елочку, завершились. Но расслабляться рано — февраль открывает новый сезон подарков. Правда, иногда романтичные сюрпризы способны привести к расставаниям.
Мы собрали несколько историй, герои которых попали в неловкую ситуацию из-за неудачных презентов. Один из случаев произошел с автором публикации, остальные — с ее друзьями. В преддверии приближающихся праздников (14 и 23 февраля, а также 8 Марта) рассказываем все как на духу. А заодно подсказываем, как избежать подобных конфузов.
ЭКС-ЖЕНИХ В «МЕДВЕЖЬЕЙ ШКУРЕ».
Влюбленный решил эффектно сделать предложение своей избраннице. Задумка была неплохая: ростовая кукла Медвежонок дарит огромный букет алых роз, а сам жених, стоя на одном колене, протягивает любимой кольцо. Место для действа выбрали многолюдное — холл огромного торгового центра.
План был не лишен коварства, поскольку девушка считала, что еще рано говорить о чем-то серьезном. Они были знакомы всего пару месяцев. Настрой парня был куда решительнее — сыграем свадьбу, и баста. Все шло как по маслу: молодой человек проговорил с аниматором все нюансы грядущего события. В назначенный час парочка была на месте. Вот и огромный медведь явился.
Взволнованный кавалер нащупал в кармане коробочку с заветным кольцом и подал знак аниматору — я готов!
Но «поздравлятор»-аниматор вдруг взбунтовался и, размахивая букетом, накинулся на парочку. Жених был в отличной спортивной форме и мигом уложил на пол взбесившегося мишку. Тут и секьюрити подбежали. Выяснилось, что по воле случая в шкуре зверушки оказался экс-бойфренд девушки, которого она отвергла несколько месяцев тому назад.
Предложение руки и сердца все же состоялось, но позже. В узком кругу, без привлечения аниматоров и общественного внимания.
ГОРЯЩАЯ ПУТЕВКА.
Влюбленные поддерживали отношения несколько лет. То пару недель жили вместе, то разбегались по своим углам. Парочку такой формат отношений в принципе устраивал, хотя барышня время от времени высказывала желание съехаться и нарожать детишек. Но кавалер лишь отмахивался.
В один прекрасный день мужчина явился с сияющим, как начищенный самовар, лицом и велел собирать вещи: мол, скоро будем в Индийском океане плескаться.
Девушка ахнула:
— Какая Индия? Напарница в больницу попала, за двоих работаю! Директор убьет меня, если про отпуск заикнусь.
Ухажер зло выпалил, что путевка горящая и вернуть ее нельзя. В итоге парень все-таки улетел в страну священных коров, прихватив с собой «запасную» даму сердца. Не пропадать же деньгам! Об измене девушка узнала, увидев в соцсетях отпускные снимки своего парня в обнимку с другой.
ПРЫЖОК С САМОЛЕТА.
Экстремальные развлечения тоже способны разрушить отношения. Ирине по душе адреналин: то горы штурмует, то на машине лихачит. Когда она закрутила роман с уравновешенным айтишником, появилась надежда, что девушка наконец-то остепенится.
Дело шло к свадьбе. Однажды девушка решила разнообразить совместный отдых: не все же по кафе и квизам ходить. И подарила парню сертификат на прыжок с парашютом. Бойфренд сначала побледнел, но быстро взял себя в руки: «Летим!».
Пара прошла подготовку. Но когда настал час икс, в последнюю минуту парень сдрейфил. Раскрасневшаяся от злости невеста благополучно прыгнула одна. А с возлюбленным рассталась.
ПАРФЮМ ДОВЕЛ ДО БОЛЬНИЦЫ.
Дорогой подарок — не всегда хороший. Молодые люди познакомились незадолго до дня, когда принято чествовать мужской пол. Девушка хорошо зарабатывала и не пожалела финансов на элитный мужской парфюм.
— Пожалуйста, открой, — влюбленная захотела, чтобы парень тотчас же оценил ее старания.
Тот не устоял под нежным напором и достал из красивой упаковки парфюм. Выхватив из его рук флакон, девушка побрызгала на парня. Но ему стало дурно. Вызвали скорую. Ночь он провел под капельницами на больничной койке. У него оказалась сильная аллергия.
ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ.
Гализа Амергалиева, психолог-консультант института консультирования и тренинга «Статус»:
— Подумайте, что любит человек, чем увлекается. Можно ненавязчиво завести разговор о вишлисте (списке желаний. — Ред.) или очень корректно спросить, что человек хочет. Не забывайте, часто люди высказывают свои желания в соцсети.
К подаркам, которые всегда уместны, относятся сертификаты на покупку спортинвентаря, косметики, фитнес-абонементы, спа-процедуры.
И забудьте фразы «ой, не надо было так тратиться», «я не возьму подарок», они обесценивают старания человека, который потратил время и деньги, чтобы порадовать вас.
КСТАТИ.
Конверт с деньгами — только по согласию.
Как правильно дарить и принимать подарки, рассказывает Наталья Беличкова, преподаватель «Школы этикета».
— Можно ли вручить конверт с деньгами?
— Только если прозвучала такая просьба.
— Что нельзя дарить?
— Тем, кто не входит в ваш ближайший круг общения, ни в коем случае нельзя покупать предметы одежды и аксессуары, например, свитер, галстук, шарф, перчатки, носки. Строгое табу на средства и предметы личной гигиены.
— Как поступить и что делать, если презент не понравился?
— Любой подарок нужно принять с улыбкой и благодарностью. Но если отношения подразумевают, что вас будут еще неоднократно одаривать, то деликатно намекните, что хотите получить в следующий раз.
НУ И НУ!
Пес съел стринги любовницы хозяина.
В одной новосибирской семье на днях стало плохо лабрадору. Зверь потерял аппетит, начал жалобно скулить. Хозяева повезли пса в клинику. Рентген показал, что внутри у собаки находится какая-то вещь. Ввели наркоз, хирург взялся за скальпель…
— Оказалось, что причина недомогания — инородное тело в желудке. Из лабрадора достали женские стринги, которые пес проглотил.
Мои коллеги радостно вынесли находку хозяевам. А мужчина чуть под землю не провалился, — рассказал ветеринар Андрей Багатов.
Хозяйка глянула: трусы точно не ее. Стало быть, тузик слопал дома чужое нижнее белье.
«Дорогая, это я тебе в подарок купил» — так мог сказать побагровевший муж. Но шансов не было: стринги — на стройную Барби, а супруга — пышка. Пока спасенный песель досматривал на кушетке сны, в клинике разыгралась семейная драма.
Предыстория тут банальна. Жены не было дома, изменник привел любовницу. Следов парочка не оставила, вот только гостья потеряла белье. И упорхнула без него.
Прелюбодей долго искал стринги, а потом махнул рукой. Теперь-то понятно: их успел съесть питомец. И таким образом сохранил в себе улику. Эх, тузик, такой подставы хозяин от тебя не ожидал.
— Есть породы, которые склонны поедать неподходящие вещи. А лабрадоры часто поедают носки, трусы, колготки, — описывает собачьи манеры доктор Багатов.
Не думайте: носки с трусами для питомцев не слаще говяжьей косточки. Просто собаки живут в мире запахов. Вещь, щедро пропитанная гормонами, вызывает особое внимание.
«Ох, это что так сильно пахнет? Ну-ка разберусь», — примерно так рассуждает зверь. И для надежности пробует на вкус.
БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ.
Кошка раскрыла измену, проглотив обручальное кольцо.
В Новосибирске в 2007 году кошка по кличке Люся проглотила обручальное кольцо хозяйки, пока та отрывалась в клубе. Пропажу обнаружил супруг дамы, когда вернулся из командировки. Женщина в ужасе подумала, что кольцо украл парень из клуба, к которому она уехала ночевать, и покаялась во всем мужу. Разразился скандал, но тут Люся переключила внимание кричащих супругов на себя. Кошка носилась по квартире и кашляла. В ветклинике на рентгене в ее желудке обнаружили кольцо. Украшение вытащили, а супруги, пока хирурги оперировали кошку, успели помириться.