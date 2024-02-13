В Воронеже оттепель резко сменится морозом до −12

Погода снова «порадует» воронежцев температурными качелями. Об этом сообщают воронежские синоптики.
— Оттепель с высокой для февраля температурой вызвана циклоном. Его сменит антициклон, который будет закачивать в Воронежскую область арктический холод. В результате 14 февраля будет, так сказать, переходным днем, пойдет снег с дождем, и температура будет держаться в районе нуля. А уже 15 и 16 февраля ночью столбик термометра будет держаться в районе −10, днем будет от −7 до −9, — рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра.
Впрочем, уже в субботу, 17 февраля, днем будет потеплее — в районе −6. А потом опять вернется оттепель.
— Антициклон, который вызовет солнечную и морозную погоду, уйдет. И уже в начале следующей недели вероятно возвращение плюсовой температуры днем, — добавил Александр Сушков.