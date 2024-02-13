Два сквера обновят в Краснодаре по нацпроекту

В поселке Колосистом приведут в порядок сквер памяти Героев-танкистов. Специалисты создадут прогулочные зоны, территории для культурно-массовых и военно-патриотических мероприятий. В сквере оборудуют уличное освещение и видеонаблюдение, детскую игровую и спортивную площадки, парковку. Кроме того, на территории высадят деревья и кустарники.