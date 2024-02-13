Два сквера обновят в Краснодаре по нацпроекту

Два сквера обновят в Краснодаре до конца 2024 года. Общественные территории приведут в порядок по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.
В поселке Колосистом приведут в порядок сквер памяти Героев-танкистов. Специалисты создадут прогулочные зоны, территории для культурно-массовых и военно-патриотических мероприятий. В сквере оборудуют уличное освещение и видеонаблюдение, детскую игровую и спортивную площадки, парковку. Кроме того, на территории высадят деревья и кустарники.
В настоящее время из сквера вывезли старое оборудование, скамейки, урны, ограждение. На территории снимают асфальт на дорожках.
В сквере им. Гатова появятся новые зоны для отдыха. Специалисты подготовят детские и спортивные площадки. Их свяжут между собой дорожки.
Всего в регионе за год приведут в порядок 104 общественные территории.
«На эти цели предусмотрели более 2,8 млрд рублей», — сообщил вице-губернатор Андрей Прошунин.