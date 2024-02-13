Прочность Родины-матери снова проверят в Волгограде

Напомним, общая высота монумента «Родина-мать зовет!» в Волгограде — 85 метров. Весит величавая скульптура 8 тысяч тонн, при это к основанию она не прикреплена и стоит на Мамаевом кургане за счет своей собственной тяжести. Изнутри сооружение из монолитного напряженного бетона стягивают стальные тросы, которые заменили в 2017 году. Масштабная реставрация скульптуры шла несколько лет. В 2019—2020 годах Родина-мать стояла в строительных лесах, пока ей заделывали 12 километров трещин на поверхности. Потратили на это более 600 миллионов рублей.