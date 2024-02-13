Прочность Родины-матери снова проверят в Волгограде

Скульптуру Родины-матери на Мамаевом кургане в Волгограде в 2024 году снова обследуют на прочность после дорогостоящей реконструкции, проведенной несколько лет назад. Музей-заповедник «Сталинградская битва» заключил договор у единственного поставщика на оценку эксплуатационной надежности и долговременной безопасности грандиозного сооружения. Сумма договора с ВолгГТУ — 836 тысяч рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзаказов.
Скульптуру Вучетича «Родина-мать зовет!» проверяют на прочность и оценивают техническое состояние каждый год, начиная с 1967-го, когда ее торжественно открыли. По сути, это профилактический «медосмотр». На этот раз специалисты Волгоградского государственного технического университета должны обследовать 85-метровый монумент до апреля 2024 года.
Оценивать будут горизонтальные смещения скульптуры и фундамента, силу натяжения канатов, которые стягивают скульптуру изнутри. Также оценят состояние бетона, уровень грунтовых вод и их состав, работу демпферов, которые гасят колебания 14-тонного меча при ветровой нагрузке, и другие показатели устойчивости монумента.
— Эти работы не являются ремонтно-реставрационными, — подчеркивают в музее-заповеднике.
Для туристов на время обследования доступ к монументу на Мамаевом кургане не закроют.
Напомним, общая высота монумента «Родина-мать зовет!» в Волгограде — 85 метров. Весит величавая скульптура 8 тысяч тонн, при это к основанию она не прикреплена и стоит на Мамаевом кургане за счет своей собственной тяжести. Изнутри сооружение из монолитного напряженного бетона стягивают стальные тросы, которые заменили в 2017 году. Масштабная реставрация скульптуры шла несколько лет. В 2019—2020 годах Родина-мать стояла в строительных лесах, пока ей заделывали 12 километров трещин на поверхности. Потратили на это более 600 миллионов рублей.