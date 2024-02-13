В Челябинской области более 270 классов перевели на дистант из-за гриппа

В Челябинской области на карантин по гриппу и ОРВИ отправлены четыре школы, а также 271 класс в 73 образовательных учреждениях. Такие данные привел сегодня, 13 февраля, региональный Роспотребнадзор.
По данным ведомства, заболеваемость простудными инфекциями в целом осталась на уровне прошлой недели и составляет чуть более 112 случаев на 10 тысяч человек.
«Снижение уровня заболеваемости отмечено среди детей школьного возраста (7−14 лет) — на 4,9%. В остальных группах населения зафиксирован рост уровня заболеваемости: среди взрослого населения — 1,2%, среди детей 3−6 лет — 4,6%, среди детей до 3 лет — 5,5%», — отметили в Роспотребнадзоре.
В структуре возбудителей увеличилась доля респираторных вирусов, в том числе парагриппа, COVID-19 и гонконгского гриппа.