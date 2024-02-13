В Екатеринбурге Масленицу будут праздновать на трех площадках

Масленица в Екатеринбурге будет праздноваться 17 марта сразу на трех площадках. Так, гуляния пройдут в летнем парке «Уралмаш», Основинском парке и ЦПКиО имени Маяковского. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
На площадках жителей уральской столицы ожидают концерты, выступления скоморохов, а также традиционные народные игры: перетягивание каната, скачки в мешках и метание валенок. На каждой из площадок гости смогут полакомиться блинами.
— В дополнение к этому в ЦПКиО на базе фольклорного центра «Русская изба» откроется музей, где горожане познакомятся с народным бытом, — рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Завершится празднование сжиганием масленичных чучел. Проводить зиму можно будет в летнем парке «Уралмаш» и ЦПКиО имени Маяковского. Начало гуляний на всех площадках состоится 17 марта в 12:00.