В Екатеринбурге Масленицу будут праздновать на трех площадках

Масленица в Екатеринбурге будет праздноваться 17 марта сразу на трех площадках. Так, гуляния пройдут в летнем парке «Уралмаш», Основинском парке и ЦПКиО имени Маяковского. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.