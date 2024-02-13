Петербуржцев просят не рисовать на льду. Реки в городе второй день чистят от надписей

Как пояснили в комитете, такая срочность необходима, чтобы предотвратить возможное попадание химических веществ в водоем. Сотрудники вручную очищают лёд от загрязнителей и только после этого возвращаются к плановым работам. Как это было накануне на Фонтанке, мы показывали на видео. В воскресенье, 11 февраля, на льду Фонтанки возле Аничкова моста заметили надпись «перемен», выполненную красной краской. В понедельник ее убрали. В ночь на 13 февраля еще одна надпись, но уже более романтического характера, появилась на льду Мойки. Сегодня специалисты ее тоже собирали в мешки.