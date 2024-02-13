Петербуржцев просят не рисовать на льду. Реки в городе второй день чистят от надписей

Несколько дней на льду рек в центре Петербурга появляются надписи, а сотрудники экологических ведомств ездят их убирать. В комитете по природопользованию призвали горожан бережнее относиться к водным объектам.
Роспись льда водоемов попадает сразу под два административных штрафа: за выход на лёд и за загрязнение водного объекта по ст. 8.13, ч. 5, КоАП РФ, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе комитета 13 февраля. За первое нарушение грозит штраф от 1 тысячи до 5 тысяч рублей, а за второе, кроме него, придется выплачивать еще и компенсацию за ущерб окружающей среде и работу задействованных служб.
«Кроме того, при поступлении информации о загрязнении ледовой поверхности химическими веществами неизвестного происхождения на место незамедлительно направляется бригада для уборки. Сотрудники вынуждены прерывать плановую уборку водотоков и зачастую направляться в другую часть города», — отметили в ведомстве.
Как пояснили в комитете, такая срочность необходима, чтобы предотвратить возможное попадание химических веществ в водоем. Сотрудники вручную очищают лёд от загрязнителей и только после этого возвращаются к плановым работам. Как это было накануне на Фонтанке, мы показывали на видео. В воскресенье, 11 февраля, на льду Фонтанки возле Аничкова моста заметили надпись «перемен», выполненную красной краской. В понедельник ее убрали. В ночь на 13 февраля еще одна надпись, но уже более романтического характера, появилась на льду Мойки. Сегодня специалисты ее тоже собирали в мешки.