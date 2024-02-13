В Кудрово заметили ласку: комментарий Роспотребнадзора

В Росприроднадзоре отмечают, что ласка внесена в Красную книгу нескольких регионов России. При этом она неприхотлива в условиях обитания, и вероятность встречи с ней возрастает там, где есть мышевидные грызуны, являющиеся основным рационом питания для этого животного. Ласка может питаться как мышами-полевками, так и крысами. Они подчеркнули, что, как правило, ласка не нападает на людей, однако если ее пытаться поймать, она будет защищаться и может нанести больной укус.