В Братске появится посвященная СВО экспозиция

В Братске готовят экспозицию, которая посвящена СВО. Так, мэр города Сергей Серебренников передал в музей флаг Братска с автографами и памятными надписями от военнослужащих 89-го танкового полка. Об этом он написал в своих социальных сетях.
— Рассказал о своих командировках в зону СВО с гуманитарной миссией. По итогам этих поездок и собралась коллекция, которая ляжет в основу создания новой музейной экспозиции. Будут представлены различные трофейные значки и медали, удостоверения личности, оружейные осколки, — написал он.
Сергей Серебренников также отметил, что школьники с интересом изучали экспонаты. С помощью этой выставки также и увековечат подвиги героев-бойцов из Братска. Жителям города предложили приносить предметы, которые связаны с военнослужащими и спецоперацией.