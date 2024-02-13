Минобр предложил увеличить сумму возмещения средств при неотработке

«А в каких-то случаях, может быть, полностью уйти от возможности возмещения затрат за учебу. Потому что, окончив университет, ты должен стать специалистом, а для этого минимум два года ты должен отработать по своей профессии», — заявил Иванец, его цитирует БелТА.