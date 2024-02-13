Минобр предложил увеличить сумму возмещения средств при неотработке

МИНСК, 13 фев — Sputnik. Министр образования Андрей Иванец внес ряд предложений, как закрепить молодых специалистов на рабочих местах после учебы в вузе.
Данные инициативы были озвучены на встрече с членами Республиканского совета ректоров, который во вторник провел президент Беларуси Александр Лукашенко.
Одна из идей Минобра — кратно повысить сумму возмещения средств, затраченных государством на обучение специалиста, в случае, если он отказался от обязательной отработки по распределению.
«А в каких-то случаях, может быть, полностью уйти от возможности возмещения затрат за учебу. Потому что, окончив университет, ты должен стать специалистом, а для этого минимум два года ты должен отработать по своей профессии», — заявил Иванец, его цитирует БелТА.
Еще одно предложение — рассмотреть возможность увеличения сроков отработки (в том числе это может касаться и целевиков) по отдельным специальностям.
Вместе с тем министр отметил, что проблема оттока молодежи за границу сегодня решается благодаря некоторым введенным новациям в процесс поступления в высшие учебные заведения. Он напомнил, что одаренные абитуриенты могут стать студентами вузов на без экзаменов, также особые условия созданы для медалистов-школьников.
«Уверен, что и в этом году это даст очень серьезный результат для того, чтобы самые лучшие и самые умные молодые люди остались в нашей стране», — сказал глава ведомства.
Напомним, в сентябре 2023 года Минобр предложил распределять на первое место работы студентов не только бюджетной формы обучения, но и платной. Данная инициатива сейчас обсуждается.
Отказались отрабатывать
Иванец рассказал, что в 2023 году обязательному распределению подлежали 17,3 тысячи выпускников вузов. Однако на первое рабочее место не явилось более тысячи бывших студентов.
«То есть около 90% молодых специалистов пришли на предприятия. Это почти двукратный рост за этот год (2023-й — Sputnik) количества выпускников, которые не приступили к отработке», — пояснил министр.
Он уточнил, что сейчас государство взыскивает с них средства за непройденную отработку, в настоящий момент около 70% таких специалистов возместили деньги: порядка шести миллионов рублей направлено в бюджет.