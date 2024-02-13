В Калининградском зоопарке впервые родился краснорукий тамарин

В Калининградском зоопарке у пары красноруких тамаринов родился детеныш. Это первый случай размножения этих животных в зоопарке Калининграда.
Как рассказали в пресс-службе учреждения, крошка появился на свет 4 февраля.
Краснорукие тамарины приехали в Калининград из Новосибирска в мае 2022. Самца и самку 2019 года рождения объединили как раз для выведения потомства.
Интересно, что ухаживает за малышами исключительно отец — такова особенность этих приматов из Южной Америки. Сразу после рождения детеныш перебирается к папе на спину, возвращаясь к матери только на время кормления 2−3 раза в день.
В нашем зоопарке для этих обезьянок организованы два больших вольера: зимний и летний. А между ними — переходы.