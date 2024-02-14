В весеннем туре Басты не оказалось Красноярска

8 февраля в сообществе организатора концертов Басты появилась афиша с городами, где исполнитель должен выступать в рамках весеннего тура. Несмотря на обещание посетить Красноярск, столицы края в списке не оказалось. Внимание на это обратил «Проспект Мира».
Предыдущий концерт Басты в Красноярске должен был состояться 25 июня 2023 года, но за день до начала всё отменили.
Потом официальные источники сообщали, что красноярский концерт в 2024 году должен будет пройти в апреле. Красноярска всё ещё нет в списке, но в туре есть большое «окно» с 24 апреля по 16 мая.
— Мы ждём, когда нам дадут возможность провести концерт. В «Платинум Арене» проблемы с возможностью проведения концертов. Сейчас площадка обещает в середине февраля дать информацию по датам -, сообщил «Проспекту Мира» директор «Небо Рекордс» Артём Евсеенко.
«Платинум Арена», которая должна стать местом концерта Басты, с лета 2023 года отменила или перенесла на другие площадки все выступления. Причиной оказались строительные недостатки, выявленные прокуратурой.