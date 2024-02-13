Главные новости к вечеру 13 февраля

Сенат США поддержал проект о помощи Украине, Израилю и Тайваню

Законопроект предусматривает выделение средств на нужды Украины в размере примерно 60 миллиардов долларов и Израилю — в размере около 14 миллиардов.



Путин отказался от дебатов перед выборами

Отказ кандидата в президенты от участия в дебатах поступил в ЦИК.



Филипп Киркоров выступил в Горловке

Певец выступил в городской больнице в ДНР.



Умер генерал Востротин, командовавший 9-й ротой в Афганистане

Она знаменита боем за господствующую высоту 3234 в Афганистане. По мотивам этих событий Федор Бондарчук снял фильм «9 рота».



Мосгорсуд оставил Блиновскую в СИЗО

Елена Блиновская, оспаривая свой арест, «расплакалась, не сдержав эмоций».