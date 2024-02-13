Сенат США поддержал проект о помощи Украине, Израилю и Тайваню
Законопроект предусматривает выделение средств на нужды Украины в размере примерно 60 миллиардов долларов и Израилю — в размере около 14 миллиардов.
Путин отказался от дебатов перед выборами
Отказ кандидата в президенты от участия в дебатах поступил в ЦИК.
Филипп Киркоров выступил в Горловке
Певец выступил в городской больнице в ДНР.
Умер генерал Востротин, командовавший 9-й ротой в Афганистане
Она знаменита боем за господствующую высоту 3234 в Афганистане. По мотивам этих событий Федор Бондарчук снял фильм «9 рота».
Мосгорсуд оставил Блиновскую в СИЗО
Елена Блиновская, оспаривая свой арест, «расплакалась, не сдержав эмоций».
Главные новости к вечеру 13 февраля
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Сенат США поддержал проект о помощи Украине, Израилю и Тайваню