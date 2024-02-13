Очередь в Японский сад бьет новые рекорды в Краснодаре

Очередь в несколько метров образовалась на входе в Японский сад. Информация об этом появилась в аккаунте зоны отдыха.
Напомним, в краевую столицу пришло аномальное тепло. Температура воздуха днем достигла +18 градусов. В связи с потеплением жители и гости города вышли на прогулку и Японский сад стал магнитом для горожан.
Как ранее сообщало информагентство, жители Краснодара выступили за новую систему пропуска в популярную локацию парка — Японский сад. Очереди на входе вызвали бурное обсуждение среди горожан. Одни считают, что стоит сделать проход платным, другие наоборот — голосуют против терминала с QR-кодами.
В материале использовано фото (6+) t.me/krasnodarmediasu (18+) репост t.me/japanese_park_krd (18+).