Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Очередь в Японский сад бьет новые рекорды в Краснодаре

В популярном месте Краснодара снова огромная толпа людей.
Источник: KrasnodarMedia.su

Очередь в несколько метров образовалась на входе в Японский сад. Информация об этом появилась в аккаунте зоны отдыха.

Напомним, в краевую столицу пришло аномальное тепло. Температура воздуха днем достигла +18 градусов. В связи с потеплением жители и гости города вышли на прогулку и Японский сад стал магнитом для горожан.

Как ранее сообщало информагентство, жители Краснодара выступили за новую систему пропуска в популярную локацию парка — Японский сад. Очереди на входе вызвали бурное обсуждение среди горожан. Одни считают, что стоит сделать проход платным, другие наоборот — голосуют против терминала с QR-кодами.

В материале использовано фото (6+) t.me/krasnodarmediasu (18+) репост t.me/japanese_park_krd (18+).