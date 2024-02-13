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Сильный ветер и снег с дождем: синоптики рассказали о погоде в Волгоградской области 13 февраля

В Волгоградской области ожидается +3 градуса тепла.
Сейчас в Ричмонде: +6° 13 м/с 81% 745 мм рт. ст. +9°
Источник: Комсомольская правда

В середине рабочей недели жителей Волгоградской области ждет теплый и солнечный день, а потом в регионе резко похолодает. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в волгоградцам Гидрометцентре, 14 февраля ожидается до +3 градусов и небольшие осадки.

— Местами дождь со снегом и мокрый снег. Ночью и утром местами туман. В отдельных районах налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, — уточнили синоптики.

Порывы достигнут 14−16 метров в секунду. В области температура ночью опустится до −4…+1º, днем потеплеет до −2…+3º. В Волгограде ночью будет −1…+1º, днем 0…+2º. Уже с четверга в регионе стукнут морозы, которые продержатся несколько дней.