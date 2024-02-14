В Иркутске открыли выставку картин «Слава и гордость земли Иркутской»

Первыми посетить выставку «Слава и гордость земли Иркутской» в Иркутском областном художественном музее имени В. П. Сукачева успели девятиклассники из школы № 72 города Иркутска. Эта выставка является частью народного конкурса «Гордость земли Иркутской». Анна Потапова, заведующая отделом русского и зарубежного современного искусства, поделилась, что на выставке представлены только самые яркие и значимые произведения иркутских художников, которые передают силу и мощь природы, а также человеческий дух.
— На выставке можно увидеть историю развития Приангарья, портреты и скульптуры выдающихся сибиряков, полотна, посвященные прокладке Байкальско-Амурской магистрали, строительству городов и гидроэлектростанций. Также здесь представлены картины о космонавте Борисе Волынове из первого отряда космонавтов и о школьной учительнице первого космонавта Юрия Гагарина из столицы Прибайкалья. Особое внимание заслуживает картина «Астрофизики Сибири» иркутянина Глеба Богданова, посвященная исследованиям космоса. Выставка будет проходить в течение двух месяцев, — передает Байкал24.
Для школьных групп музей предоставляет бесплатные экскурсии, в рамках которых рассказывается об истории создания картин и других интересных деталях. Цена билета для школьников при использовании «Пушкинской карты» составляет 150 рублей, однако школьники имеют возможность бесплатного посещения музея в первую и последнюю пятницу каждого месяца.