В Иркутске открыли выставку картин «Слава и гордость земли Иркутской»

Первыми посетить выставку «Слава и гордость земли Иркутской» в Иркутском областном художественном музее имени В. П. Сукачева успели девятиклассники из школы № 72 города Иркутска. Эта выставка является частью народного конкурса «Гордость земли Иркутской». Анна Потапова, заведующая отделом русского и зарубежного современного искусства, поделилась, что на выставке представлены только самые яркие и значимые произведения иркутских художников, которые передают силу и мощь природы, а также человеческий дух.