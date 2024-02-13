В школах Краснодара не будут праздновать 14 февраля

В мэрии добавили также, что сотрудники управления торговли и бытового обслуживания населения совместно с администрациями внутригородских округов города занимаются мониторингом центральных и магистральных улиц с целью пресечения несанкционированной торговли. Эта работа проводится ежедневно.



Нарушителям разъясняют порядок организации торговли. В случае повторного нарушения предусмотрена административная ответственность — штраф, добавили в мэрии.



В октябре в мэрии Краснодара школам рекомендовали отказаться от празднования Хэллоуина. В электронные дневники учреждений поступали сообщения с призывом не отмечать этот праздник. Тогда в администрации города «Ъ-Кубань» сообщили, что это «обычная просветительская работа».



Вячеслав Рыжков.