В Красноярске обустроят новое общественное пространство на Менжинского

В Красноярске в мае начнут обустраивать новое общественное пространство. Об этом рассказали в мэрии.

Участок площадью более 2 тысяч кв. метров на Менжинского, 13 обустроят. Сейчас идёт поиск подрядчика.

С этой территории в течение двух лет сносили ветхие овощехранилища. Было убрано 70 погребов.

На этом месте предлагали сделать площадку для выгула собак, но не все эту идею поддержали. Поэтому решено было обустроить пешеходное пространство с озеленением.