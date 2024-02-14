В Красноярске обустроят новое общественное пространство на Менжинского

В Красноярске в мае начнут обустраивать новое общественное пространство. Об этом рассказали в мэрии.
Участок площадью более 2 тысяч кв. метров на Менжинского, 13 обустроят. Сейчас идёт поиск подрядчика.
С этой территории в течение двух лет сносили ветхие овощехранилища. Было убрано 70 погребов.
На этом месте предлагали сделать площадку для выгула собак, но не все эту идею поддержали. Поэтому решено было обустроить пешеходное пространство с озеленением.
После благоустройства на Менжинского появится небольшая уютная парковая зона с пешеходной тропой. Её украсят почти три десятка различных кустарников — сирень, пузыреплодник, астильба, хоста. Вместе они создадут эффект уголка ботанического сада. Предварительная стоимость работ — около 7 млн рублей.
Ранее сообщалось о том. что в Красноярске определили подярдчиков для благоустройства скверов и набережных.