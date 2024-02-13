Беларусь хочет привлекать абитуриентов из РФ и распределять их после учебы

Напомним, сейчас согласно обновленному Кодексу об образовании, для россиян, поступающих в белорусские вузы по результатам ЕГЭ, действует другая опция. Можно поступить без экзаменов, но только на платную форму обучение. При этом, однако будут доступны не все специальности, а те, что наиболее востребованы экономикой. Для таких абитуриентов установлена квота — 20% от цифр приема.