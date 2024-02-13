Беларусь хочет привлекать абитуриентов из РФ и распределять их после учебы

МИНСК, 13 фев — Sputnik. Министерство образования Беларуси решает задачу по привлечению в вузы республики абитуриентов из России, заявил глава ведомства Андрей Иванец во вторник на встрече с членами Республиканского совета ректоров.
Министр проинформировал, что с текущего года высшие учебные заведения страны будут принимать россиян по результатам ЕГЭ (единого госэкзамена) на бюджетную форму обучения. В последующем предусмотрено распределение российских студентов на белорусские предприятия.
«Если мы сегодня примем таких студентов, они обязаны будут отработать, как и наши бюджетники, на наших предприятиях», — цитирует Иванца БелТА.
Глава Минобра отметил, что в этом году вузы планируют принято порядка тысячи россиян. Зачислять их намерены на востребованные отечественной экономикой специальности — это «будущие инженеры, педагоги, работники сельскохозяйственного профиля».
Напомним, сейчас согласно обновленному Кодексу об образовании, для россиян, поступающих в белорусские вузы по результатам ЕГЭ, действует другая опция. Можно поступить без экзаменов, но только на платную форму обучение. При этом, однако будут доступны не все специальности, а те, что наиболее востребованы экономикой. Для таких абитуриентов установлена квота — 20% от цифр приема.
Кроме того, российские абитуриенты могут поступить на бюджет в белорусские вузы по результатам ЦТ.
По данным Минобра, в нашей стране в настоящий момент обучается порядка 30 тысяч иностранных студентов из более чем 100 государств. Сумма экспорта образовательных услуг последние годы составляет около 90 млн долларов.