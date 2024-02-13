Врач назвал пять способов снизить риск деменции

Деменция не является прямым результатом старения, а это означает, что существуют способы снизить риск, пишет Express. Британский доктор Джалил Мохаммед, консультант-психиатр, рассказал о том, как снизить риск возникновения психических расстройств, не связанных с диетой. Он обратил внимание на пять вещей.
Первое. Продолжайте образование. «Важно, чтобы вы продолжали учиться и самосовершенствоваться на протяжении всей своей жизни», — сказал он.
Второе. Бросьте курить. «Отказ от курения сократит число случаев деменции примерно на пять процентов», — предупреждает доктор Мохаммед.
Третье. Больше общайтесь. По словам врача, отсутствие общественной жизни или людей, с которыми можно поговорить — еще один «большой фактор риска». «Чем активнее мы задействуем мозг в общении, тем лучше мы сохраняем его функцию», — предупреждает он.
Четвертое. Пейте меньше алкоголя. «В идеале вам не следует употреблять алкоголь. Но если вы не можете от него отказаться, то употребление менее 21 единицы в неделю связано с более низким риском развития деменции», — сказал врач.
Пятое. Проверьте слух. Плохой слух — «огромный фактор риска» развития деменции. Если у вас плохой слух, то надо обратиться за медицинской помощью.