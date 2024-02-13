«Частые пропуски занятий могут быть индикаторами проблем». Зачем родителям присылают предупреждения, а гвардейцы ходят по школам

«Например, в одной области ребенок не ходит в школу, когда есть физкультура, так как у него нет спортивки. Что сделали гвардейцы: обеспечили сумкой, формой, кроссовками. В другой области третьеклассника с сестренкой первоклассницей гвардейцы будут отвозить в школу, так как им далековато до школы, а на двоих детей у этой семьи денег на дорогу нет», — рассказала представитель Нацгвардии.