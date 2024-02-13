«Частые пропуски занятий могут быть индикаторами проблем». Зачем родителям присылают предупреждения, а гвардейцы ходят по школам

Ситуация породила множество мнений в соцсетях, пользователи бурно обсуждают возможные штрафы, возмущаются тем, что их детей теперь будут муштровать в школах. Зачем нужно было прибегать к таким мерам объяснили в Министерстве дошкольного и школьного образования и Национальной гвардии.
Только в исключительных случаях.
Отметим, что вплотную проблемами учеников, пропускающих занятия, занялись после поручения президента на видеоселекторном совещании по вопросам социальной сферы, которое прошло в начале февраля.
Главный специалист Министерства дошкольного и школьного образования (МДШО) Файзиддин Зарипов прокомментировал корреспонденту Podrobno.uz, что штрафы родителям начисляются только в тех случаях, когда весь механизм профилактики и воспитания не помог решить проблему.
Под особым вниманием школы находятся ученики, пропускающие не менее трех дней еженедельно без уважительных причин и оправдательных документов. Дела таких учеников рассматривает общественный совет школы, включая детского психолога, представителей махалли, родительского комитета и Агентства по делам молодежи.
Если совет посчитает нужным, то дело ребенка передается в комиссию по делам несовершеннолетних при городском хокимияте. Здесь и будет решаться судьба родителей этих детей и вопрос с наложением штрафа.
Файзиддин Зарипов заверил, что родителям учеников, пропустивших один-два дня в школе по уважительной причине и при наличии справки от родителей, беспокоиться о штрафе не стоит тем более.
Индикаторы проблем.
Специалист МДШО также подчеркнул, что упор делается не на наказание, а на устранение и профилактику существующих проблем. Учителя работают с каждым проблемным учеником совместно с родителями, детским психологом, сотрудниками махаллинского комитета. Для работы с девочками привлекаются заместители председателя махалинского комитета по делам женщин.
«Частые пропуски занятий могут быть индикаторами проблем. Например, родители заставляют торговать на базаре, ребенок может “зависать” в компьютерных клубах или приобщиться к потреблению наркотиков. Поэтому школа и общественность должны реагировать на пропуски. Не для того, чтобы обязательно штрафовать, а чтобы привлечь внимание к проблеме», — добавил он.
О конкретных примерах причин, из-за которых дети не ходят в школу, рассказали в Национальной гвардии, которая подключилась к проверке посещаемости. В частности, некоторые ученики не посещают уроки из-за отсутствия средств в семье. У детей нет денег на дорогу, нормальной одежды по сезону и школьных принадлежностей.
«Например, в одной области ребенок не ходит в школу, когда есть физкультура, так как у него нет спортивки. Что сделали гвардейцы: обеспечили сумкой, формой, кроссовками. В другой области третьеклассника с сестренкой первоклассницей гвардейцы будут отвозить в школу, так как им далековато до школы, а на двоих детей у этой семьи денег на дорогу нет», — рассказала представитель Нацгвардии.
Часть детей не посещает уроки, так как помогает родителям-предпринимателям. Родители не считают важным учиться, в этом случае их предупреждают об ответственности по статье 47 административного кодекса (невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей). Некоторые злостные противники образования уже получили свои штрафы. Однако таких случаев мало.
«Есть родители, которые наняли репетиторов и говорят, что в школе учителей нет. Таким объясняют, что ходить все-таки надо, ведь репетиров нанимают по определенным предметам, при этом нужно изучать и остальные предметы. О реальной нехватке учителей гвардейцы тоже узнают и сообщают в МДШО, с которым тесно работают», — говорится в сообщении ведомства.
Если причина непосещения школы в буллинге, то такие случаи возьмут на контроль. С жертвой и теми, кто устроил травлю, а также родителями обеих сторон будет работать психолог. Отмечается, что такую причину пропуска на сегодня назвал один ученик. Этот факт проверяется.
На защите учителей.
«Контроль над посещаемостью также позволит освободить учителей от обязанностей ходить по домам учеников, уговаривать их учиться и пытаться убедить в необходимости базового школьного образования родителей, многие из которых сами не пускают детей в школу под разными предлогами», -говорится в сообщении Нацгвардии.
Также гвардия стоит на защите учителей, чтобы не допустить фактов избиения и оскорбления учителей родителями или старшеклассниками, как это часто случается в последнее время.
Что может грозить родителям за невыполнение обязанностей по воспитанию?
Отметим, что в своих письмах образовательные учреждения ссылаются на статью 47 Кодекса об административной ответственности. Санкции зависят от типа и тяжести правонарушения.
Так, за невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей, в том числе повлекшее совершение несовершеннолетним административного правонарушения, налагается штраф от 1 до 10 базовых расчетных величин — от 340 тысяч до 3,4 миллиона сумов.
Тогда как воспрепятствование родителями или заменяющими их лицами получению детьми обязательного общего среднего, среднего специального, профессионального образования в зависимости от повторности влечет наложение штрафа от 10 до 25 БРВ — от 3,4 до 8,5 миллиона сумов. Также можно получить 15 суток административного ареста.
Напомним, что одними из первых, кто получил предупредительные письма, стали родители из Бухары.