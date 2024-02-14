Красноярцев предупредили о возможной опасности покупной воды

Об отравлении уксусом, находившемся в бутылке минеральной воды «Джермук», стало известно 13 февраля. После этого реализация минералки была приостановлена в разных регионах, сообщают в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю.
Останавливается реализация не всей минеральной воды, а только отдельных партий марки «Джермук», расфасованных в стеклянную тару объёмом 0,5 л. и ввезённых в Россию в период с 28 декабря 2023 по 12 февраля 2024. И с датой производства 28.12.2023.
Помогает в определении нужной партии система маркировки товаров Роспотребнадзора. Она позволяет показать местоположение отгруженной продукции и заблокировать её реализацию в розницу. Компаниям, у которых находится потенциально опасная минералка, отправлены дополнительные предупреждения-уведомления.
Напомним, 13 февраля поступила информация об отравлении минеральной уксусом в бутылке минеральной воды «Джермук». Мужчина из Владикавказа, получивший ожог пищевода, скончался в больнице.