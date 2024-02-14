Красноярцев предупредили о возможной опасности покупной воды

Останавливается реализация не всей минеральной воды, а только отдельных партий марки «Джермук», расфасованных в стеклянную тару объёмом 0,5 л. и ввезённых в Россию в период с 28 декабря 2023 по 12 февраля 2024. И с датой производства 28.12.2023.